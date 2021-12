Sassari, Green Pass obbligatorio al bancone e niente balli a Capodanno

A Sassari scattano l'obbligo di Green Pass anche per le consumazioni al bancone del bar e altre misure per il contenimento del virus.

di Luca Venturino 23 Dicembre 2021

Nuove misure anti-Covid nella Regione Sardegna, e più precisamente a Sassari: a partire dal 23 dicembre e fino al 31 , infatti, sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass anche per ordinare dal bancone dei bar e tenere la mascherina all’aperto, mentre sarà vietato consumare cibi e bevande nelle sale cinematografiche e nei teatri.

Le limitazioni si estendono anche al veglione di Capodanno: non sono ammessi i balli nei cenoni o altri eventi simili, mentre la musica sarà concessa ma solamente nel rispetto dell’ordinanza. In ogni caso, i festeggiamenti dovranno cessare entro l’una del primo gennaio 2022. Sassari registra da diverse settimane un aumento costante dei contagi da conoravirus, tanto che a oggi segnala 204 positivi, undici ricoverati e 82 cittadini in quarantena.

“Sono intervenuto in presenza di un costante e progressivo aumento dei contagi anche nella nostra città, che pure si è sempre dimostrata molto scrupolosa e disciplinata nel difendersi come collettività contro il virus”, ha dichiarato il sindaco Nanni Campus a proposito delle nuove regole.