Sassari, guida bevendo whisky in diretta su Facebook: grave incidente

di Luca Venturino 11 Giugno 2022

Filmarsi in diretta su Facebook mentre si sgola una bottiglia di whisky e guida a tutta velocità in autostrada: cosa potrebbe mai andare storto? Beh, tutto – o quasi. Ci stiamo riferendo a quanto capitato a Sassari, sulla Statale 131 in direzione Porto Torres quando, verso le sei di sera della giornata di ieri, un automobilista locale ha pensato bene di condividere con il mondo le sue folli gesta, terminate in un incidente che ha coinvolto una coppia a bordo di una Opel.

Facciamo immediatamente la conta dei danni: le due “vittime” sono rimaste ferite, ma fortunatamente non sono gravi, mentre il conducente è rimasto incredibilmente illeso nonostante il video pubblicato su Facebook mostri chiaramente che la sua autovettura, in seguito all’impatto, aveva preso a girare su se stessa ad alta velocità. Nel video sopracitato si vede l’automobilista in questione svuotare una bottiglia di liquore, lanciarsi in una folle gimcana ad alta velocità tra le altre macchine (superando sia a destra che a sinistra – che mica vogliamo farci mancare niente), e infine sbandare e colpire l’Opel a bordo della quale viaggiava la coppia coinvolta nell’incidente. Il protagonista rischia l’arresto fino a un anno per essersi messo alla guida con un livello di alcol nel sangue molto al di sopra di quanto consentito dalle legge.