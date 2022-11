Savona, da bar a centro di reclutamento per lo spaccio: il questore ordina la chiusura per sette giorni

di Luca Venturino 3 Novembre 2022

Doveva essere nato come innocuo bar, ma negli ultimi tempi si era trasformato in una sorta di base operativa e di riferimento per incontri e reclutamento di acquirenti per spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite. Ci stiamo riferendo a quanto capitato in un esercizio commerciale incastonato nel pieno centro cittadino di Savona, individuato nel corso degli ultimi mesi come pericolo concreto alla sicurezza pubblica: stando a quanto è stato fatto trapelare dai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine intervenuti sul posto, infatti, molti dei clienti erano pregiudicati con precedenti penali, con due individui in particolare che sono stati accusati di spaccio di droga.

I rapporti sono poi stati esaminati dagli investigatori, che hanno ricostruito come il locale fosse per l’appunto diventato un vero e proprio centro di ritrovo e reclutamento per le attività illegali sul suolo cittadino: l’intera faccenda è stata successivamente inoltrata dal personale in divisa alle autorità cittadine, che hanno ritenuto opportuno sospendere per una settimana intera la licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Come accennato, il provvedimento rientra in un’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona che sono destinati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare anziani e giovanissimi.