Savona, in un ristorante nuovo cluster Covid: 18 casi

In un ristorante di Savona è stato scoperto un nuovo cluster di Covid-19. Sono 18 le persone contagiate dopo un centinaio di tamponi effettuati.

“In un ristorante di Savona – ha spiegato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria -, da 2 tavoli di clienti sono emersi diversi casi: due infermiere e un atleta di pallanuoto. Da lì sono emersi gli altri casi. Nessuno di questi sta male, anche se ci sono sintomatici”.

All’interno del reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, dove lavorano le infermiere, non sono emersi casi – prosegue Toti -. Questo ci conferma che il virus circola ancora, ma che il sistema di controllo e tracciamento sta funzionando con velocità. Le 18 persone sono contatti stretti sparsi per la provincia di Savona, il ristorante è stato provvisoriamente chiuso”.

Nonostante il cluster, come sottolinea il presidente regionale il contagio è ancora sotto controllo: in Liguria, al momento, l’Rt è di 0,68. Nel frattempo, però, continuano ad esserci nuove vittime di Coronavirus anche in Liguria: ieri, infatti, un’altra persona è deceduta a causa del Covid-19, mentre i contagi totali sono stati 21 per un totale di 1.142.