Savona, si è spento a 67 anni lo chef Claudio Tiranini per un incidente con il kitesurf

di Luca Venturino 2 Aprile 2022

Chef Claudio Tiranini, volto del ristorante A Spurcacciun-A, era una delle personalità più conosciute della scena gastronomica di Savona, ma la sua carriera l’ha portato ben oltre i confini liguri: nel 2017, ad esempio, prese parte insieme ad Alessandro Borghese, Gennaro Esposito e molti altri al team di cuochi incaricati di preparare la cena per la festa di compleanno a sorpresa di Iginio Massari. Purtroppo, però, Tiranini si è spento nella giornata del 1 aprile all’età di 67 anni in seguito a un incidente con il kitesurf.

Lo chef si trovava infatti in mare aperto quando, probabilmente a causa delle condizioni metereologiche avverse, non è più riuscito a tornare a riva. Tiranini è stato trovato dalla Guardia Costiera locale aggrovigliato alla vela del suo kitesurf, privo di sensi: gli agenti hanno somministrato il primo soccorso con il massaggio cardiaco, ma senza alcun successo. Una volta giunto all’ospedale San Paolo di Savona i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.