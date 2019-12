Scandali gastronomici dell’anno: il quiz del Guardian

Quanto avete seguito quest’anno il gossip e gli scandali gastronomici? Potete scoprirlo con il quiz del Guardian, misurando il vostro grado di informazione su ciò che succede nel mondo del cibo.

Noi ce l’abbiamo messa tutta per raccontarvi vicende pruriginose, interessanti, curiose e notiziabili legate al mondo dell’enogastronomia. Ma non sappiamo se e quanto abbiate recepito. Per saperlo, vi consigliamo di mettervi alla prova con il buffo quiz pensato dalla sezione food del The Guardian per testare la vostra preparazione in materia. Per esempio: di cosa ha proibito la consegna Boris Johnson a Downing Street per questioni di sicurezza? O ancora, a cosa ha paragonato lo chef Marc Veyrat la perdita della stella Michelin? E anche: per quale ragione lo chef Marco Pierre White ha detto di preferire gli chef uomini?

Tutte domande a cui potete provare a dare una soluzione scegliendo tra le buffe risposte multiple proposte dal The Guardian, e ricordatevi che spesso l’opzione può improbabile potrebbe essere proprio quella giusta. A pensarci bene, è un giochino che dovremmo fare anche noi: d’altronde, questo 2019 è stato bello ricco di gossip anche tra chef, ristoratori, politici e imprenditori del food italiani, non credete?

[Fonte: The Guardian]