Scandicci, chiuso locale nel centro: vendeva alcolici a minori di 16 anni

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Nel corso delle ultime giornate gli agenti delle forze dell’ordine di Scandicci hanno effettuato una serie di controlli a tappeto concentrando i propri sforzi in particolare nell’area in cui si svolge la fiera: la priorità del personale in divisa, naturalmente, era quella di garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti e, allo stesso tempo, di verificare il pieno rispetto delle norme che regolano il benestare civile. In particolare, gli agenti dei Carabinieri della compagnia locale impegnati nella tradizionale ronda sono stati allertati da numerosi cittadini di un gruppo di ragazzini palesemente minorenni intenti a consumare alcolici.

I militari in divisa hanno dunque seguito le indicazioni dei cittadini e trovato un locale che, per l’appunto, era intento a vendere delle bevande alcoliche a ragazzini con età al di sotto dei 16 anni: naturalmente i tratti somatici dei giovani in questione erano più che sufficienti a intuire che non erano affatto maggiorenni, il che ha reso la posizione del titolare dell’esercizio incriminato virtualmente indifendibile. Il locale dovrà dunque stare chiuso per sette giorni, mentre lo stesso titolare è stato segnalato alle autorità giudiziarie per il reato commesso.