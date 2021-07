Scozia: ristorante stellato inaugura la settimana lavorativa di quattro giorni

In questi giorni in cui l’Islanda sta sperimentando il grande successo sociale della settimana lavorativa di quattro giorni, c’è un ristorante stellato in Scozia che ha deciso di fare esattamente la stessa cosa. È il The Cellar, una stella Michelin ad Anstruther, piccola città del Fife.

Il ristorante infatti consentirà ai suoi dipendenti di lavorare quattro giorni su sette, in modo da godere di un più sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Con questa mossa – che Billy Boyter , il proprietario, sostiene di aver studiato durante il lockdown – si vuole dissipare la negatività sul posto di lavoro, creando un ambiente più sereno e produttivo. La settimana lavorativa “corta” partirà da gennaio 2022: il ristorante rimarrà chiuso la domenica, il lunedì e il martedì, giorni in cui tutto lo staff resterà a casa.

“Il benessere dei nostri dipendenti è vitale per la longevità del ristorante”, ha dichiarato Billy Boyter spiegando le motivazioni che lo hanno portato a fare questa scelta. “I sacrifici che fanno per garantire ai nostri ospiti la migliore esperienza possibile non riguardano solo loro e il modo in cui vivono le loro vite, ma possono anche influenzare la vita delle loro famiglie: per questo abbiamo deciso di passare a una settimana lavorativa di quattro giorni a partire da gennaio”.

[Fonte: Daily Record]