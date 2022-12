Scrivere di Gusto 2023: il corso di Valerio Visintin inizia il 3 marzo

di Luca Venturino 5 Dicembre 2022

Comprendere la lingua del cibo è un’operazione decisamente complessa, che diventa ancora più complicata nel momento in cui, di fatto, tocca spiegarla, condividerla o più semplicemente raccontarla. Una lingua che poggia su un tesoretto composto dalle conoscenze più disparate ed eterogenee, tanto da apparire quasi discordanti tra di loro: che c’entrano distacco, lealtà e coraggio con lo scrivere di cibo? Una domanda a cui certamente avrete modo di trovare una risposta nel contesto di Scrivere di Gusto, il corso di scrittura gastronomica diretto dal mascherato Valerio Visintin giunto alla sua quarta edizione.

Pronti, partenza, via: iscrizione e data di partenza

Partiamo con l’aperitivo – le cose facili. Scrivere di Gusto 2023 prenderà il via venerdì 3 marzo 2023, e naturalmente rimane fedele alla sua anima che mischia la teoria e la pratica grazie all’alternanza di lezioni frontali ed esperienza laboratoriale, con un totale complessivo di dodici incontri a cui sono da aggiungere, naturalmente, le visite didattiche sul campo e le cene. Compresa quella conviviale di fine corso, si capisce.

Ancora qualche parola riguardo ai cosiddetti sistemi tecnici e norme operative, che altrimenti si rischia di partire senza le cinture di sicurezza allacciate: come accennato la data di partenza è il 3 marzo 2023, e sul sito ufficiale (sotto un cauto “Programma provvisorio”) si parla di lezioni tutti i venerdì a partire dalle ore 17, con 90 minuti di lezione frontale seguiti da altri 90 dedicati alla “redazione didattica o al laboratorio pratico”. Carino, ma come iscriversi? È semplice: basta navigare sulla sezione dedicata alle iscrizioni, compilare i campi lasciati in bianco e inviare la propria candidatura. Chiaro, magari dopo aver preso in considerazione il costo: sono 1350 euro IVA compresa, pagabili tramite bonifico bancario in due tranche (acconto €750 e saldo da €600) oppure in un’unica tranche da €1250 usufruendo di un piccolo sconto. Ah, e naturalmente vige l’obbligo di frequenza – ma ci piace pensare che non sia necessario sottolinearlo, dai.

Lezioni e docenti

Dodici incontri per affrontare le basi di critica, etica e scrittura; e poi l’occasione di dimostrare quanto appreso nei laboratori. Ma questo l’avevate già intuito, ne siamo sicuri – meglio dedicare qualche parola ai docenti: partiamo da Scrivere come si dovrebbe, la prima lezione con il direttore Visintin, perché – e qui citiamo – ” l’etica è il principio guida per tornare a scrivere esclusivamente per il lettore (cosa che un po’ si è persa di vista), con il giusto distacco dal meraviglioso mondo degli chef e dei ristoranti”. Seguirà poi Scrivere con l’autrice Alessandra Selmi, Scrivere di sé con Michele Marziani e Scrivere di gusti con la penna dissaporiana di Stefania Pompele, analista sensoriale di redazione.

Ma abbiamo appena cominciato: il volto mascherato del gusto torna per una nuova lezione chiamata Scrivere con ironia, l’editore Jacopo Viganò insegnerà a Scrivere fole e il fooblogger Lorenzo Biagiarelli condividerà la sua conoscenza nello Scrivere per i social. Dulcis in fundo tra linguaggio HTML e barrique: Scrivere per la comunicazione con il giornalista Aldo Palaoro, Scrivere di vino con Antonello Maietta, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, e Scrivere online, dove torniamo a giocare in casa con la nostra direttora Chiara Cavalleris.