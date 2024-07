Scrivere di Gusto 2024: chi ha vinto la borsa di studio “Mercato Centrale”, assegnata al miglior studente del corso

Una borsa di studio per sostenere il potenziale del miglior corsista di Scrivere di Gusto 2024, grazie al supporto di Mercato Centrale. Chi l'ha vinta e perché.

É Giulia Lucania a vincere la borsa di studio Mercato Centrale per Scrivere di Gusto 2024, quinta edizione del corso di scrittura gastronomica di Valerio Visintin, quest’anno organizzata con la redazione di Dissapore.

Una collaborazione che ci ha permesso di coadiuvare carta stampa e giornalismo online, affrontando media resistenti, contemporanei e incipienti in un’unico corso. Sono stati con noi, in cattedra, il comunicatore per la ristorazione Aldo Palaoro e l’agente editoriale Jacopo Viganò, l’influencer l’influencer Lorenzo Biagiarelli e il sommelier Antonello Maietta, lo scrittore Michele Marziani, la doppiatrice esperta di cucina storica Samanta Cornaviera, oltre alle redattrici di queste pagine Chiara Cajelli e Stefania Pompele, rispettivamente impegnate nell’insegnamento della scrittura culinaria e dell’analisi sensoriale.

Ad ospitarci è stato Mercato Centrale Milano, senza il quale la logistica del corso sarebbe stata assai più ardua: le lezioni frontali fanno la differenza eccome, e il valore aggiunto di un luogo tanto comodo per allievi provenienti da tutta la Penisola è tangibile quanto incalcolabile. Abbiamo messo alla prova gli studenti, nondimeno, nella stesura di recensioni e articoli di attualità agroalimentare, simulando il lavoro quotidiano di una redazione online.

Ed è anche per questo che, nel ringraziare Umberto Montano e i suoi preziosi collaboratori (a partire da Federica Martire e Claudia Montalto), Valerio e io ci sentiamo particolarmente sereni nell’assegnare la borsa di studio a nome di Mercato Centrale a Giulia Lucania; tra i tanti esercizi assegnati non abbiamo potuto non scorgere il suo potenziale, da premiare e sostenere.

Chi è Giulia Lucania

Giulia è una traduttrice palermitana da poco adottata dall’Emilia. Inizia a curiosare nel mondo del food and beverage entrando dalla porta del vino e ottenendo il primo livello della certificazione WSET. La voglia di dare forma a parole tutte sue la spinge a seguire vari corsi di scrittura enogastronomica, di cui l’ultimo è proprio Scrivere di gusto. Condivide la sua passione sulla pagina Instagram @pennettaecalamaio, dove racconta esperienze di buon bere e buon mangiare, dando voce in particolare all’alimentazione vegana e vegetariana.