Se il mercato del pistacchio impazzisce è tutta colpa del Dubai Chocolate

I trend, per definizione, sono meteore destinate a spegnersi dopo un breve ma acclamato passaggio. Quella del Dubai Chocolate, però, è una tendenza che non accenna a diminuire e, peggio, che a distanza di tempo sta creando seri problemi con l’approvvigionamento di pistacchio. Secondo i dati, nell’ultimo anno i prezzi del seme verde sono schizzati da 7,65 dollari alla libbra (poco meno di mezzo chilo) a 10,30 dollari; e la quantità di pistacchio esportato verso il luogo d’origine della famosa barretta si è impennata vertiginosamente.

Tutta colpa di una barretta

Abbiamo parlato di Dubai Chocolate per la prima volta su queste pagine la scorsa estate, al culmine (o almeno così pensavamo) della popolarità di questo dolce. Per chi se lo fosse perso – nonostante la ricetta abbia imperversato in lungo e in largo sui social – si tratta di una barretta di cioccolato ripiena di knafeh (una pasta a fili sottili) e crema di pistacchio.

Inventato da Fix Dessert Chocolatier, il Dubai Chocolate ha fatto impazzire i social a partire da fine 2023, e da lì nessuno sembrava averne abbastanza – d’altronde, il nome ufficiale della barretta è Can’t Get Knafeh Of It, un gioco di parole tra “non averne abbastanza” e la parola che indica uno degli ingredienti principali.

Il problema, ora, è che il mercato del pistacchio sta risentendo di questo trend che anche altre aziende dolciarie hanno seguito a ruota. Il prezioso frutto verde, esportato principalmente da Stati Uniti e Iran, è diventato particolarmente salato – e non parliamo del sapore. Il prezzo medio a libbra è passato da 7,65 dollari a 10,30 dollari; e la colpa sembra ricadere parecchio sull’elevata richiesta per creare la barretta ripiena.

L’Iran, l’esportatore di pistacchio più vicino agli Emirati, dove il Dubai Chocolate è di casa, ha visto le vendite verso il Paese del Golfo incrementare del 40% negli ultimi mesi. Il risultato è che di pistacchi disponibili ce n’è sempre meno, per un prodotto che, lo ricordiamo, nella versione originale non è nemmeno disponibile fuori dai confini emiratini. Ma se morite dalla voglia di assaggiarlo, intanto potete provare a prepararlo con le vostre mani – sempre che riusciate a recuperare il pistacchio per farlo.