Se vi indignate per l’utilizzo a sproposito della parola Carbonara, questo panino vi farà imbestialire

KFC Singapore lancia una limited edition alla Carbonara del suo "non panino" e no, quella che sentite in bocca non è acquolina.

A brevissimo, per Pasquetta, verrete invasi da immagini di Carbonara in tutte le salse. Il 6 aprile, infatti, è il Carbonara Day, e siamo certissimi che i social non mancheranno di ricordarvelo. Aspettatevi dunque Carbonare tradizionali, Carbonare eretiche, dolci, salate, destrutturate, provocatorie, gourmet, con i wurstel al posto del guanciale e con l’uovo strapazzato, che poi in fondo è esattamente come ce la faceva la nostra mamma nella maggior parte dei casi (Romani esclusi, s’intende).

La Carbonara è forse uno dei piatti italiani più reintrepretati, e pure più bistrattati, tenuto conto che fino a pochi anni fa la Carbocrema manco esisteva e ognuno tra le mura di casa propria faceva un po’ a modo proprio, e viva Dio.

Però è anche uno di quei piatti che più fa indignare il popolo, ogni volta che si devia dal dogma della tradizione. Tanto che quando Heinz uscì con la carbonara in barattolo, fece indignare pubblicamente perfino l’allora Ministra del Turismo Daniela Santanché.

E va bene che oggi Santanché ha altri pensieri per la testa, se no chissà cosa direbbe di questo panino che abbiamo scovato sul web, e che oltraggia la carbonara ben oltre ogni immaginazione, proprio in occasione del Carbonara day.

Ecco il Samyang Buldak Carbonara Double Down

La versione più oltraggiosa di sempre della Carbonara arriva da KFC Singapore, e in effetti non è inusuale all’estero che la Carbonara venga immaginata come un piatto a base di spaghetti uova e pollo, vai a sapere poi perché.

A ‘sto giro KFC ha voluto trasformare tutto questo in una specie di panino, in collaborazione con il marchio di noodles e ramen istantanei Samyang Buldak, che ha appunto in catalogo anche i ramen alla Carbonara. Da qui nasce appunto il Samyang Buldak Carbonara Double Down, disponibile dall’8 aprile al 19 maggio 2026.

Un bel modo di festeggiare il Carbonara Day, non c’è dubbio. Quantomeno un modo originale. Buono non ne abbiamo idea, ma certamente non prenderemo il primo volo per Singapore per scoprirlo.

Com’è fatto il panino alla Carbonara di KFC

Non è la prima volta che KFC Singapore collabora con Samyang Buldak per creare un panino pollo e noodles, a dire il vero, ma è la prima volta che ha l’ardire di farlo tirando in mezzo la sacra Carbonara. Che poi in realtà è un panino solo per modo di dire, visto che le due fette di pane sono letteralmente sostituite dal companatico.

Nel Samyang Buldak Carbonara Double Down (che costerà 8.70 euro) a tenere insieme il tutto sono due filetti di pollo impanato. In mezzo, i noodles Samyang Buldak Carbonara, una fetta di prosciutto di pollo affumicato e parmigiano grattugiato. E no, immaginiamo che quella che state sentendo in bocca più che acquolina sia un principio di reflusso gastroesofageo, perché è esattamente quello che succede anche a noi leggendo questa descrizione. E questo al di là del dogmatico rispetto delle tradizioni, sia chiaro: non ci importa nulla di come fate la Carbonara a casa vostra, purché non vi venga in mente di farla così.