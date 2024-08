Secondo TikTok il McDonald’s più inquietante al mondo si trova in Italia

C’è da dire che mangiarsi un Big Mac a pochi passi da uno scheletro potrebbe in effetti sembrare un’esperienza inquietante, ma c’è un ma. Ed è pure bello grosso, a dire il vero. Un video ormai diventato virale caricato dai TikToker @Kassidy_and_James ha incoronato un McDonald’s di Roma come il più inquietante al mondo. Il motivo? Beh, ma ve l’abbiamo già anticipato: ci sono degli scheletri.

Siamo a Marino, località Frattocchie, nel territorio della provincia romana: gli archi dorati sorgono lungo il percorso della via Appia Antica, la strada che collegava la Capitale fino a Brindisi, nota come una delle vie più trafficate dell’antichità; e in una sala del punto vendita il pavimento è costituito da pannelli di vetro che permettono di dare una vera e propria occhiata al passato. Sepolture comprese, per l’appunto.

Da ristorante-museo a “McDonald’s più inquietante al mondo”

Sul fianco del ristorante si trova per di più una scala che permette di accedere in maniera gratuita al tratto sotterraneo e di visitarlo in tutta libertà: il percorso è stato arricchito di pannelli didattici scritti in lingua italiana e inglese, ed esiste anche un itinerario per bambini. Questa, però, non è propriamente una notizia.

Il punto vendita in questione ha infatti aperto nell’ormai lontano 2017, e con esso il sopracitato accesso all’area sotterranea: parlare di novità è dunque improprio, anche se c’è da pensare che la usa apparizione su TikTok potrebbe di fatto favorire una nuova ventata di popolarità.

Pare che i nostri TikToker a stelle e strisce, in ogni caso, siano rimasti folgorati – in senso buono! – dalla scoperta. “Ma quello è uno scheletro, all’interno di un McDonald’s!” ha esclamato la lei della coppia nel video in questione. “Sembra davvero un ottimo esempio di recupero del proprio patrimonio culturale” ha aggiunto poi. Nei commenti, nel frattempo, ci sono opinioni contrastanti.

C’è chi, ad esempio, confessa che entrare in un locale del genere farebbe perdere loro l’appetito. Altri, similarmente a Kassidy e James, sono colpiti: “Quelli sono i resti di qualcuno vissuto 3000 anni fa… È pazzesco!”. Altri ancora, infine, si sono limitati a commenti più lapidari: “Molto bello, ma ho una domanda” ha scritto un utente. “Sei a Roma e decidi di mangiare in un McDonald’s… Ma perché?!“.