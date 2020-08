Selena Gomez si lancia in un nuovo cooking show: arriva Selena + Chef

Selena Gomez ha deciso di lanciarsi in un nuovo cooking show: si intitolerà Selena + Chef e vedrà la cantante/attrice alle prese con i fornelli mentre viene guidata nelle ricette a distanza da famosi chef. Detta così non sembra niente di particolare, ma c’è un fatto da considerare: Selena Gomez è una frana in cucina.

Il programma andrà in onda su HBO Max. Selena Gomez, fra le sue conoscenze, non ha esattamente un’ottima reputazione come cuoca. Durante il lockdown la Gomez ha passato parecchio tempo ai fornelli, ma forse la cucina non è uno dei suoi principali talenti.

Questa sorta di “lezioni di cucina”, a causa delle norme restrittive anti Coronavirus, sono state registrate in remoto: Selena si trova ai fornelli nella sua cucina, mentre gli chef si collegano a distanza per fornirle le indicazioni per preparare ricette di vario tipo. Fra gli chef che fungeranno da tutor ci saranno:

Angelo Sosa

Antonia Lofaso

Candice Kumai

Daniel Holzman

Jon & Vinny

Ludo Lefebvre

Nancy Silverton

Nyesha Arrington

Roy Choi

Tanya Holland

Sono dieci le puntate di questa prima stagione dove Selena si impegnerà in ricette di difficoltà diverse, combinando spesso dei gran pasticci. Come? Beh, in una puntata ha bruciato quello che aveva in forno, in un’altra ha servito un soufflè crudo. E in un’altra ancora è totalmente disgustata davanti a un polpo da pulire.