Sementi, il Governo bloccherà l’acquisto di Verisem da parte della cinese Syngenta

di Dissapore 26 Ottobre 2021

Un avvenimento importante riguarda il settore delle sementi: il Governo italiano è orientato a bloccare l’acquisizione dell’azienda romagnola Verisem da parte del colosso cinese Syngenta. Se è vero quello che fonti di palazzo Chigi hanno detto alla Reuters, Draghi si avvarrà del cosiddetto Golden power, la possibilità cioè di fermare un’operazione di mercato se sono coinvolte aziende di importanza strategica. Sarebbe la prima volta che ciò avviene nel settore alimentare, e questo costituisce un importante precedente: il rilievo di Verisem deriva dal fatto di possedere un pezzo del patrimonio genetico nazionale di biodiversità, fatto di sementi conservate da generazioni di agricoltori.

Syngenta è controllata dal colosso statale Chem China, attivo in vari settori tra cui quello degli agrofarmaci, e il presidente è stato un alto funzionario del partito comunista. Dal canto suo Verisem è un’azienda di proprietà della società d’investimento statunitense Paine Schwarts and Partner: l’operazione avrebbe avuto il valore di 200 milioni di euro. Reazioni positive delle associazioni nostrane. Filiera Italia in una nota: “Bene l’intervento del governo Draghi sulla golden power per difendere i semi italiani. Tutta la filiera agroalimentare nazionale deve essere strategica e va salvaguardata dalle acquisizioni da parte di colossi stranieri e dai rischi di concentrazioni”. E il presidente della Coldiretti Ettore Prandini: “La Coldiretti, insieme a Filiera Italia, è stata la prima a richiedere un intervento del governo per impedire il passaggio in mani cinesi di una realtà strategica per la sovranità alimentare nazionale”.