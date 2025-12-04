Senigallia è ancora la capitale gastronomica? Ora accoglie un altro “chef stellato”

Le mappe del gusto dicono Senigallia. Lo dicono forte e chiaro, e da anni: Mauro Uliassi e Moreno Cedroni fan la parte degli alfieri, e con loro c’è anche Paolo Brunelli, una delle figure più influenti nel panorama della gelateria artigianale italiana e forte di Top 10 nella nostra classifica delle migliori gelaterie artigianali dello Stivale. La notizia è che il firmamento locale sta per arricchirsi ancora.

Pierpaolo Ferracuti, stella Michelin nel 2022 con il ristorante Retroscena assieme al socio Richard Abou Zaki, approda nella dorsale adriatica. L’indirizzo, stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi del Corriere Adriatico, sarà in piazza del Duca; mentre l’annuncio è stato affidato alla vetrina dei social: “Ci siamo Senigalia. A presto”. A corredo la foto di un paio di chiavi.

Cosa sappiamo del nuovo ristornate di Ferracuti?

Senigallia ha una popolazione di quarantamila abitanti circa e una densità qualitativa gastronomica altissima, potenzialmente meritevole di uno studio sociologico. Uliassi & Cedroni, dicevamo, sono sineddoticamente il diamante locale, ma non sono affatto soli. Ferracuti si trova a giocare in compagnia, e il suo arrivo è quasi imputabile a un magnetismo locale.

Tra i commenti del post di Ferracuti qualcuno indossa i panni dell’investigatore internettiano: “Beh, dove stava Sepia by Nico” si legge. “Ottima location, complimenti”. Lo scatto è stato pubblicato cinque giorni fa, e le storie pubblicate dallo chef parlano di normale quotidianità: brigate di cucina, fornelli e fuochi e cibo, qualche finestra timidamente aperta sulla vita privata. Insomma: i dettagli sull’apertura sono rarefatti.

Il riserbo invita alla pazienza, ma è anche una forma di promessa: watch this place, occhi aperti. C’è chi, nel frattempo, dice la sua sul magnetismo gastronomico di Senigallia: qui “si sta bene” ha spiegato Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive, in una breve dichiarazione al Corriere Adriatico.

“Anche gli stellati la cercano come vetrina grazie anche alla presenza di quelli storici, Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, ma grazie anche a tutte le altre attività che si sono distinte e hanno fatto conoscere Senigallia, esportando la cultura del buon gusto, del buon cibo e dello stare bene”. È questione di reputazione, di contesto costruito e formato, di uno storico fertile: watch this place. In tutti i sensi.