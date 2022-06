Senigallia, Valentino Rossi e compagna si concedono una cena al ristorante di Moreno Cedroni

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Una serata romantica, illuminata dalla flebile fiamma di una candela, lontani da sguardi indiscreti da una eccessiva attenzione mediatica: Valentino Rossi e la sua compagnia Francesca Sofia Novello hanno deciso, nei giorni scorsi, di concedersi una cenetta in quel di Senigallia, alla Madonnina del Pescatore, regno dello chef pluristellato Moreno Cedroni e di tutta la sua brigata. Come accennato il Dottore e la sua dama hanno fatto di tutto per mantenere un certo riserbo – facendo affidamento, per altro, alla discrezione e alla professionalità dello stesso locale -, tanto che la loro comparsa è stata svelata in seguito e solamente a causa di qualche storia e un paio di post pubblicati sui profili di Instagram dei protagonisti.

Terminata la cena il campione delle due ruote ha infatti postato per alcune foto ricordo in compagnia di tutta la brigata di Cedroni, ringraziandoli tanto per l’esperienza vissuta che per il riserbo e l’attenzione dimostrata al momento della prenotazione. Come accennato, tuttavia, chef Cedroni non ha potuto fare a meno di consegnare uno scatto ai suoi seguaci su Instagram: “Valentino sei forte anzi fortissimo, dentro e fuori la pista” si legge nella didascalia del post in questione. “Tutti i ragazzi e me compreso ti ringraziamo per la tua gentilezza e per esserci venuto a trovare”.