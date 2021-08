Serie A nei bar: accordo raggiunto tra Sky e Dazn

Sky si accorda con Dazn per la trasmissione delle partite di serie A in bar, ristoranti e hotel e inaugura il nuovo canale Sky Sport Bar.

di Valentina Dirindin 21 Agosto 2021

Ricomincia questo weekend la Serie A, e finalmente Sky e Dazn hanno trovato un accordo per la trasmissione delle partite nei bar, pub, hotel e locali pubblici. Con buona pace di chi temeva di non potersi bere una birretta guardando un derby, vista la difficoltà a mettere pace nella spinosa questione dei diritti televisivi calcistici.

L’intesa triennale prevede la possibilità per Sky di trasmettere tutte e dieci le partite di Serie A per ogni giornata (sette in più di quelle già comprese nell’offerta Sky) sulle loro piattaforme negli esercizi abbonati. Con questo accordo debutta quindi un nuovo canale della piattaforma satellitare, Sky Sport Bar (canale 215, con i canali 216 e 218 che si accendono per gli eventi in contemporanea). Il canale trasmetterà anche una selezione delle migliori partite della Liga spagnola.

Questo accordo con Dazn si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la Uefa Champions League – con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime video sportsbar -, tutta la Uefa Europa League, la nuova Uefa Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol.