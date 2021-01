Sesamo semi clip sachet di Ubena: richiamo per rischio chimico

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del prodotto Sesamo semi clip sachet di Ubena a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 7 gennaio 2021, ma sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 30 dicembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sesamo semi clip Sachet, il marchio del prodotto è Ubena e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ubena Alimentari srl, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 a Milano. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Ubena Alimentari srl, mentre il nome del produttore è Fuchs Group con sede dello stabilimento in Romania.

I numeri di lotto coinvolti nel richiamo sono:

LR0100B, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 aprile 2024

LR0121B, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 luglio 2024

LR0322A, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 novembre 2021

L’unità di vendita è la confezione da 30 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene in quantità superiore ai limiti previsti dalla legge. Per questo motivo delle avvertenze i consumatori sono invitati a non mangiare i lotti in questione relativi a questo prodotto e a riportarli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il customer service di Ubena tramite email (info@ubena.it).