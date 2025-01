Sesso, droga, rock e analcolici: Alice Cooper lancia il suo cocktail, e non è come ce lo aspettavamo

Come a dire: bene tutto, ma anche la moderazione vuole la sua parte. Alice Cooper, stella dello shock rock, ha iniziato il 2025 con il lancio di Sex, Drugs, Rock & Dry Cocktail. Nome che è tutto un programma, o quasi. Trattasi di un cocktail analcolico dall’animo particolarmente rockettaro.

Come di consueto quando si parla di produzione “griffata” c’è un nome che si occupa delle norme operative, o se preferite di sciogliere i nodi logistici: nel caso del cocktail di Alice Cooper la scelta è caduta su di WhistlePig, distilleria di whisky con sede nello stato a stelle e strisce del Vermont, che si occuperà anche (e soprattutto, vien da dire) della produzione.

Ma di cosa sa il cocktail di Alice Cooper? E come è prodotto?

Sex, Drugs, Rock & Dry Cocktail è realizzato, dicevamo, senza ingredienti psicoattivi: segale, sciroppo d’acero puntualmente invecchiato in botte, funghi e bacche. L’obiettivo dichiarato? Quello di invitare i fan a “sfogarsi con altri vizi”. Tipo gli altri citati nel nome del prodotto, tanto per fare un esempio.

C’è senza ombra di dubbio una certa carica anacronistica, ma c’è anche e soprattutto l’intenzione di leggere la stanza o, meglio ancora, il mercato. Non è certo un segreto che l’interesse per le declinazioni NoLo (no e low alcohol, ossia con poco o senza alcol) sia ai massimi storici: tra i campanelli più eloquenti, in Italia, spicca l’apertura di un governo nettamente tradizionalista alla produzione di vino dealcolato. Insomma, Cooper ha preso una mano di carte buone. E non è tutto.

Pare azzeccato anche il formato, pensato nell’ormai famigerata formula del ready-to-drink che ha recentemente attirato anche pesi massimi come James Watt, ex BrewDog. Stando a quanto riportato da the spirits business, poi, pare che il 100% dei profitti saranno devoluti a Giving Kitchen, un’organizzazione no-profit che fornisce assistenza di emergenza negli Stati Uniti ai lavoratori dei servizi di ristorazione. A proposito: ma quanto costa?

Due le formule disponibili. La bottiglia nel canonico formato zerosettantacinque, disponibile a 49 dollari e 99; e uno speciale bundle Go Pig Go che include il Sex, Drugs, Rock & Dry Cocktail e un vinile in edizione limitata dell’EP Breadcrumbs. Il prezzo, in questo caso, sale a 199,99 dollari.