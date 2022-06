Sestri Levante: cameriera finisce al pronto soccorso, voleva essere pagata

di Luca Venturino 30 Giugno 2022

Quella che vi stiamo per raccontare è una notizia che va presa un poco con le pinze: se è pur vero che ci piacerebbe credere che la protagonista di questa vicenda stia dicendo il vero, ci sembra corretto sottolineare che, di fatto, gli inquirenti hanno a più riprese sottolineato di come le indagini del caso siano tuttora in corso, e pertanto rimane ancora tutto da accertare. Tornando a noi: una cameriera di 40 anni, dipendete in un ristorante situato a Riva Trigoso, a pochi passi da Sestri Levante, è finita al pronto soccorso di Lavagna dopo essere stata assalita dagli stessi titolari del locale in cui lavorava; e pare proprio che la violenza sia stata innescata da una richiesta di pagamento.

A scanso di equivoci ripetiamo che tutto ciò che abbiamo riportato fino a ora – e anche ciò che seguirà – è tratto dalla stessa testimonianza della vittima: a quanto pare, la nostra protagonista avrebbe semplicemente chiesto ai due titolari, un uomo e una donna, di essere pagata. A questo punto uno dei due l’avrebbe prima colpita al volto, facendola cadere a terra, e poi entrambi l’avrebbero aggredita: come vi abbiamo anticipato la donna è in seguito finita al pronto soccorso, dove di fatto è stata refertata con una prognosi di quindici giorni. Nel primo pomeriggio la vittima non aveva ancora sporto alcuna querela – le indagini dei Carabinieri, nel frattempo, proseguono nel tentativo di fare luce (ed eventualmente accertare) su quanto accaduto.