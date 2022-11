Sestri Levante, tappa fissa al fast food per rompere infissi e arredi: denunciati sette ragazzi

Un fast food di Sestri Levante era diventato una tappa fissa di un gruppo di ragazzi, che arrivavano di notte per molestare il titolare.

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

L’appuntamento al fast food era diventato una tappa fissa, una meschina occasione per ribadire la prepotenza del branco su chi, invece, è solo. Ci stiamo riferendo a quanto capitato nel corso degli ultimi mesi in quel di Sestri Levante, comune nella città metropolitana di Genova, dove di fatto un gruppo di ragazzi aveva preso la deplorevole abitudine di fare visita allo stesso locale, di notte, per importunare e molestare il titolare, fino ad arrivare a danneggiare lo stesso negozio rompendo gli infissi, gli arredi e le stesse telecamere di sicurezza.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine coinvolti nel caso il tutto avveniva con crudele regolarità nei mesi di luglio e agosto: come accennato, il branco di ragazzi – tutti residenti nel levante ligure – aveva preso di mira un negozio alimentare gestito da un cittadino originario del Bangladesh, che era diventato vittima di una serie di vessazioni notturne. L’uomo, evidentemente saturo della situazione, ha infine deciso di denunciare i giovani ai Carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Scattate le indagini, in poche settimane si è riusciti a risalite a tutti i componenti del branco, raggiungendoli con le denunce – compreso un membro minorenne.