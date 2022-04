Set per fare il gin: l’offerta di primavera su Amazon

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Le offerte di primavera su Amazon coinvolgono anche il settore del food & drink, compresi anche alcuni prodotti che non sono immediatamente legati al consumo: è il caso, ad esempio, del set per produrre il proprio gin, che comprende dodici erbe profumate e specie per poter dare libero sfogo alla fantasia e sperimentare con i gusti più affascinanti. Che siate dei tipi difficilmente accontentabili (chi fa da sé fa per tre, talvolta, o no?) o che semplicemente abbiate voglia di giocare a fare il piccolo chimico, magari con risultati sorprendenti, questo kit per fare il vostro gin personalizzato sembra essere l’oggetto che fa per voi. Approfittando dell’offerta di primavera di Amazon, inoltre, l’occasione potrebbe essere quella giusta anche per fare un regalo simpatico a un amico o un’amica amante dei superalcolici.

I prodotti botanici si trovano all’interno di contenitori in vetro, simili a provette, e chiusi con tappi di sughero. Il kit contiene anche due bottiglie di preparazione in vetro, un imbuto in acciaio inossidabile e una serie di etichette allegate per personalizzare le proprie creazioni. Il tutto è normalmente acquistabile al prezzo di 43,96 euro; tuttavia, grazie alle offerte primaverili, Amazon propone uno sconto del 20% che abbatte il costo a 43,96€.