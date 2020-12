Sharp lancia i forni a microonde controllati da Alexa

Non solo aspirapolvere e lampadine controllate da Alexa: adesso arrivano anche i forni a microonde di Sharp guidati dall’assistente vocale. Il plurale è d’obbligo perché potrete scegliere fra due modelli per ora.

Questi due modelli intelligenti sono:

SMC1139FS: 31 litri, riconosce massimo 30 comandi vocali SMC1449FS: 39 litri, riconosce massimo 70 comandi vocali e ha 50 preset dedicati ai cibi di base

E’ Jim Sansuski, presidente di Sharp, a spiegare come funzioneranno questi forni a microonde smart. In pratica potremo usare la voce per dire al forno di accendersi o spegnersi, per aggiungere minuti al tempo di cottura o per regolarne la potenza di cottura. L’esempio fatto è quello di “Alexa scongela la carne”: automaticamente il forno utilizzerà le impostazioni adatte per eseguire il comando vocale.

Ovviamente tutti e due i forni saranno corredati di connettività wi-fi , orologio led (regolato grazie a internet) e sono rifiniti in acciaio inossidabile spazzolato. E non costano neanche una follia, considerando tutto: sullo store online di Sharp (quello statunitense) il modello base costa 149.99 dollari, mentre il secondo costa un po’ di più essendo maggiormente capiente, siamo sui 168.99 dollari. L’unico problema è che non si sa ancora né se e quando verranno rilasciati anche qui da noi e quanto potranno costare.