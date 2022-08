Siccità, il livello della Loira è al minimo storico: gli affluenti sono prosciugati

di Luca Venturino 18 Agosto 2022

I castelli della Loira non si riflettono più sulle acque del fiume, ma si trovano invece a torreggiare su aridi banchi di sabbia. Stando a quanto riportato dalle autorità francesi, infatti, il corso d’acqua in questione – uno dei più importanti e iconici della Francia – si sta trovando a dover fare i conti con la morsa crudele della siccità, che l’ha strozzato al punto che in molti punti le persone sono libere di passeggiare da una parte all’altra del fiume. Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la Valle della Loira sta versando in una condizione di emergenza idrica mai vista prima: “Gli affluenti sono completamente prosciugati” ha commentato a tal proposito Eric Sauquet, capo dell’idrologia presso l’Istituto nazionale francese per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (INRAE).

Il flusso idrico segna circa 40 metri cubi di acqua al secondo – meno di un ventesimo dei livelli medi annuali, e solo perché le autorità stanno rilasciando acqua dalle dighe di Naussac e Villerest, costruite per garantire l’approvvigionamento di acqua di raffreddamento alle quattro centrali nucleari costruite lungo il fiume. Quattro impianti che, se dovessero continuare a funzionare a capacità ridotta a causa delle acque troppo basse, potrebbero determinare un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia in tutta Europa.

Al di là delle ovvie e preoccupanti implicazioni economiche, ciò che inquieta gli scienziati e i cittadini locali è anche la salute della fauna locale: un livello dell’acqua così basso fa sì che le pozze d’acqua rimaste vadano a riscaldarsi al calore del sole, determinando una perdita del livello d’ossigeno e indebolendo i pesci, che diventano preda facile per gli aironi e altri predatori. E non è tutto: “Quando i livelli dell’acqua diventano così bassi, il loro ambiente si restringe” ha aggiunto Sauquet. “Rimangono intrappolati nelle pozzanghere“. La crisi che sta ghermendo la Loira non è che una faccia di un inquietante mosaico globale: anche il fiume Colorado, negli Stati Uniti, è pressoché in secca; mentre la sorgente del Tamigi si è prosciugata del tutto.