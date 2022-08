Siccità: Kim e Kourtney Kardashian accusate di aver sprecato acqua

Le sorelle Kim e Kourtney Kardashian sono state sgridate: in California, in piena emergenza siccità, hanno sprecato troppa acqua.

di Manuela 24 Agosto 2022

Anche se ti chiami Kim Kardashian o Kourtney Kardashian, non puoi sprecare acqua. Soprattutto se ti trovi in California in piena emergenza siccità. Le due sorelle Kardashian, effettivamente sono state sgridate e segnalate proprio per aver sprecato acqua.

Come di sicuro saprete, anche la California è stretta nella morsa di una delle peggiori siccità di sempre. Per questo motivo il governatore è stato costretto a imporre diverse restrizioni sull’uso dell’acqua. Nulla che non si faccia anche qui da noi, ben inteso. A maggio Gavin Newsom, il governatore dello stato, aveva chiesto ai cittadini di cercare di limitare i consumi d’acqua.

Visto che però, a quanto pare, molti californiani hanno fatto le orecchie da mercanti, ecco che si è corsi ai ripari. Per esempio il sindaco di Los Angeles aveva imposto a residenti e aziende di irrigare prati e campi solo per due giorni a settimana. Anzi: i residenti potranno innaffiarli solamente in giorni prestabiliti e solo per 8 minuti (15 se si hanno sistemi di irrigazione più efficienti).

Però non tutti rispettano queste richieste e fra di essi pare che ci siano anche Kim e Kourtney Kardashian, ree di aver superato di oltre il 150% la loro quota mensile di acqua disponibile. Per questo motivo le due sono state segnalate alle autorità.

Ma non sono certo le uniche: anche Kevin Hart e Sylvester Stallone sono stati segnalati per aver violato le restrizioni sull’uso dell’acqua. Che si sa, per riempire tutte quelle piscine e innaffiare tutti quei prati, serve parecchia acqua.