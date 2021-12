Sicilia: nei pub un progetto per diffondere il gioco degli scacchi

In alcuni locali della Sicilia sono state lasciate in dotazione delle scacchiere, che i clienti possono richiedere in prestito per giocare un po' a scacchi mentre bevono una birra.

di Valentina Dirindin 26 Dicembre 2021

In Sicilia è partito un (bel) progetto per diffondere nei pub e nei cocktail bar il gioco degli scacchi. In effetti, immaginate quanto potrebbe essere più bello e interessante imparare a giocare a scacchi mentre si beve una birra, anziché cimentarsi in un torneo di freccette o in un’illegale bisca clandestina di poker.

L’idea ci sembra non solo bella, ma anche destinata ad avere successo: orsù, bevitori di birre (quantomeno di quelle buone), abbassate i vostri boccali per un attimo e datevi da fare cercando di far scacco al re. L’iniziativa – partita dai locali di Bagheria che hanno aderito al progetto – è stata organizzata e proposta dall’associazione Pedoni Uniti con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Così, alcuni pub hanno avuto in dotazione gratuita alcune scacchiere, trasformandosi di fatto in delle “Free chess zone”.

L’assessore alla Cultura Daniele Vella e l’ideatore del progetto Cristoforo Guggione hanno consegnato personalmente scacchi, scacchiera e una vetrofania da apporre all’ingresso del locale per spiegare agli avventori che nel pub si può giocare gratuitamente a scacchi. Così, la prossima volta che vi troverete in un bel pub della zona, oltre a una pinta della vostra birra preferita potrete chiedere anche la scacchiera in prestito, dissetando un po’ la vostra sete di cultura.