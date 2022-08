Sicilia: protesta delle mense delle caserme, gli stipendi sono in ritardo

In Sicilia i dipendenti delle mense delle caserme stanno protestando perché gli stipendi sono in ritardo.

In Sicilia i dipendenti e lavoratori delle mense delle caserme stanno protestando vivamente: gli stipendi sono in ritardo. E tutta per colpa del recente cambio di appalto a quanto pare. Sono stati gli stessi sindacati a spiegare cosa stia succedendo: la ditta uscente è Le Palme Ristorazione che gestiva il lotto 10 delle caserme siciliane per conto dell’azienda madre Ladisa Ristorazione spa. Solo che questa ditta uscente non ha ancora pagato gli stipendi dei dipendenti relativi al periodo di pertinenza, in pratica il mese di giugno 2022. E non ha neanche pagato le spettanze e il Tfr maturato.

Visto che i dipendenti si trovano in difficoltà non avendo ricevuto lo stipendio di giugno, ecco che i sindacati hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione. In realtà già a fine luglio i sindacati avevano chiesto al ministero della Difesa di intervenire nella questione, attivando la prevista procedura di responsabilità solidale sugli appalti che è prevista in casi similari.

Come di consueto accade in Italia, anche in questo caso la ditta Le Palme Ristorazione e la Ladisa Ristorazione spa si stanno rimpallando le competenze relative al pagamento degli stipendi. E a rimetterci sono i lavoratori che hanno già fornito il loro servizio come da contratto, ma che non sono ancora stati pagati.

