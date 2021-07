Sicurezza alimentare, la UE proroga la flessibilità dei controlli

La Commissione europea ha nuovamente prorogato le norme temporanee sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare a causa della pandemia di coronavirus: la flessibilità data ai paesi dell’UE è necessaria poiché è probabile che i problemi continuino nei prossimi mesi e per aiutare le autorità a pianificare i controlli.

Funzionari degli Stati membri hanno dichiarato alla Commissione europea che ci sono alcune gravi interruzioni nei loro sistemi di controllo, a causa delle difficoltà nell’eseguire controlli ufficiali e altre attività su certificati e attestati ufficiali relativi alla circolazione di animali e merci all’interno dell’UE.

Le regole, entrate in vigore inizialmente a marzo 2020, sono state prorogate per la quarta volta a febbraio e avrebbero dovuto scadere questo mese, ma ora dureranno fino a settembre 2021. I controlli ufficiali vengono effettuati dalle autorità dei paesi dell’UE per verificare che le imprese rispettino la normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, salute delle piante e prodotti fitosanitari.

In precedenza 19 paesi, tra cui Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Svezia, hanno utilizzato le misure in deroga, che includono controlli ufficiali a distanza e l’accettazione per alcuni prodotti di documenti scansionati o elettronici.

[Fonte: Foodsafetynews]