Sigep 2022 Rimini: resta fuori il presidente di Caffè Hausbrandt, senza Super Green Pass

di Marco Locatelli 16 Marzo 2022

Non ha il Super Green Pass e resta fuori al Sigep 2022 di Rimini. Poco importa se lui è il numero uno di Caffè Hausbrandt: “these are the rules” (dal 10 gennaio è obbligatorio per hotel, fiere e congressi). E così Martino Zanetti, che si presenta all’ingresso della fiera internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè con il Green Pass non può raggiungere lo stand dedicato alla torrefazione.

Lui non ci sta e fa pubblicare un comunicato stampa al vetriolo: “In un momento difficile per l’economia italiana, in cui le aziende cercano di dare il massimo per sviluppare i contatti e le relazioni con i clienti italiani e stranieri, mi è stato negato l’accesso al Sigep di Rimini.

Questo atteggiamento radicale e intimidatorio da parte dell’Ente Fiera – prosegue la nota stampa – ha creato un grosso danno morale e materiale a un imprenditore stimato e sempre propositivo nel mondo dell’imprenditoria del settore alimentare, impedendogli in modo categorico la possibilità di incontrare gli operatori presenti in Fiera e di portare avanti trattative importanti, che erano già state programmate […] Si dimostra un comportamento scandaloso da parte di Sigep, che non ha voluto trovare alcuna possibilità di confronto”.

Dal canto suo, l’azienda che organizza il Sigep, la Italian Exhibition Group, ha fatto sapere di aver “semplicemente adempiuto alle prescrizioni di legge e che non è nella sua disponibilità contravvenire a norme vigenti su tutto il territorio nazionale”.