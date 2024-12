Sigep 2025 si terrà dal 18 al 22 gennaio, e per la prima volta si parlerà anche di pizza

Sigep 2025 è in programma alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio, tra novità e conferme. Alla lista dei soliti sospetti non manca nessuno: gelato, pastry & chocolate, coffee e bakery. Da quest’anno, però, l’appello si arricchisce di una nuova presenza: la pizza, con due padiglioni dedicati alla filiera del discoidale lievitato.

I numeri sono più che eloquenti. Sigep 2025 si allargherà su di una superficie complessiva di 138 mila metri quadri (comprensivi, come accennato, anche dei due nuovi padiglioni dedicati alla pizza), dove saranno ospitati espositori da 33 Paesi. Il programma è ampio e fittissimo, da progetti di business matching a eventi dedicati alla sostenibilità e all’innovazione: diamoci un’occhiata.

Cosa aspettarsi da Sigep 2025

Di nuovo: parola ai numeri. A oggi più di 520 buyer provenienti da 79 Paesi hanno già aderito al Top Buyers’ Program, programma pensato appositamente per favorire l’’incontro in fiera tra domanda e offerta. Il bacino di utenza è variegato, ma comunque rappresentativo dei principali attori del Foodservice: rappresentati di catene (34% del totale), produttori e laboratori artigianali (28%), importatori (20%), distributori e grossisti (14%) e rappresentanti della GDO e della ristorazione collettiva (4%). A questi, è bene notarlo, vanno aggiunti gli oltre 2.500 buyer europei.

Allo stesso tempo i riflettori saranno puntati su sostenibilità e innovazione: la prima sarà di casa presso il nuovo Sustainability District, dedicato alla promozione di pratiche sostenibili lungo le filiere del caffè e del cacao; mentre la seconda sarà un fil rouge che collegherà ogni filiera, creando così una vetrina delle ultime tendenze e soluzioni che stanno trasformando il mondo del foodservice globale.

Non manca poi l’abbondante rassegna degli eventi – 40 appuntamenti internazionali, tra talk e concorsi che coinvolgeranno 60 speaker provenienti dall’industria Out-of-Home – e gli spazi dedicati alle competizioni di portata nazionale e internazionale, tra cui il Campionato Italiano di Pasticceria, Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champions Games, Bread in the City – Bakery World Cup e la Gelato Europe Cup.

Nel roster delle novità, poi, brilla il progetto Guest Country, che vedrà Sigep accendere i riflettori su di un Paese specifico di anno in anno. A salire sul “palco”, per così dire, sarà l’Arabia Saudita.