Sigep China 2023: l’appuntamento sarà a Shenzen, dal 19 al 23 aprile

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Il Sigep si sta preparando a portare la bandiera del Made in Italy alimentare in Cina, primo mercato al mondo per l’export di prodotti con il tricolore. Nasce su queste note Sigep China 2023, la fiera internazionale del gelato, pasticceria, panificazione e caffè in programma nel World Exhibition & Convention Center della città di Shenzen dal 19 al 21 aprile 2023.

Presentata nella giornata del 15 marzo 2021 in conferenza stampa a Rimini, Sigep China suggella l’accordo tra Italian Exhibition Group e Koelnmesse e rappresenta la prima tappa di un percorso che porterà l’eccellenza italiana dei settori in questione anche nel resto del mondo. E come abbiamo accennato in apertura, il panorama cinese si presenta come particolarmente fertile ai prodotti del Made in Italy: stando ai dati elaborati da Istat, infatti, il giro d’affari in quel di Pechino ha registrato un incremento a doppia cifra (circa il 20%) nel 2021, con grandi segnali di interesse sui consumi del gelato artigianale. Insomma, il palcoscenico di Shenzen non aspetta altro che un’occasione per conoscere al meglio le produzioni dello Stivale.

“Solo poche settimane dopo aver firmato la partnership strategica globale con IEG, siamo molto lieti di espandere ulteriormente la nostra cooperazione in Cina con Sigep” ha spiegato Gerald Böse, presidente e CEO Koelnmesse GmbH. ” Questo ci permette di offrire ai nostri clienti cinesi una vasta gamma di servizi in loco e di intensificare la collaborazione con loro, anche in tempi di restrizioni legate al Covid all´ingresso in Europa”.