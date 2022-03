Silverio Cineri è morto: Ravenna e la Romagna perdono il loro primo chef stellato

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Ravenna e, più in generale, l’intero mondo della ristorazione della Romagna piange la scomparsa di Silverio Cineri, primo chef del posto a essere stato premiato con una stella Michelin per il suo ristorante “Silverio” di via Cavour. Cineri si è spento all’età di 69 anni a causa di una brutta malattia.

“Faenza perde un punto di riferimento nel mondo della ristorazione, uno chef che ha ottenuto la prima e unica stella Michelin della città” ha commentato il sindaco faentino Massimo Isola nel ricordare la sua memoria. “Esprimo il cordoglio mio e di tutta l’amministrazione comunale”. Cordoglio che emerge nitido anche dalle parole di Igles Corelli, collega pluristellato di Argenta: “Per me che tu non ci sia più costituisce non solo un pezzo della mia vita professionale che se ne va, ma proprio un pezzo di me, fisicamente di me, come mi mancasse da oggi un pezzo di cuore”, ha spiegato.

“Sei stato uno degli ispiratori, un grande precursore di piatti visionari” continua Corelli “Io come tanti, oggi nessuno più lo riconosce, dobbiamo le nostre realizzazioni a cuochi come te, che hanno saputo leggere decenni prima l’evoluzione del nostro lavoro di artigiani. Cosa ci sia dopo nessuno lo sa, ma se qualcosa esiste tu sarai lassù a stupire con le tue creazioni il Dio di tutti noi, che non ha colore e lingua di parte, ma palato certamente si. Buon viaggio Silverio, at salut”.