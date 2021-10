Simply Italian Wine: il Consorzio del Chianti approda a Londra per la prima volta

Il Consorzio del Vino Chianti approda per la prima volta a Londra per partecipare come protagonista assoluto a Simply Italian Wine.

di Luca Venturino 20 Ottobre 2021

A Londra il 21 ottobre è in programma Simply Italian Wine, l’evento dedicato al vino italiano in cui il Consorzio del Vino Chianti sarà protagonista assoluto. Si tratta, a dirla tutta, della prima volta nella capitale britannica per il Consorzio, e soprattutto la prima importante iniziativa di promozione delle etichette a cui prenderà parte dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

Saranno 28 in tutto i produttori di vino Chianti che tenteranno di far avvicinare il pubblico inglese al rosso Made in Italy, presentando ben 173 etichette in un walk around tasting riservato agli operatori di settore. È in programma anche uno speciale seminario istituzionale presentato dal Wine Ambassador Luca Alves, dal titolo ‘The seven sub zones of Chianti”, che terminerà con una degustazione orizzontale di 7 vini ciascuno provenienti da una delle 7 diverse sottozone della DOCG.

Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, si è detto elettrizzato all’idea di poter debuttare sul mercato londinese per potersi confrontare con una dimensione nuova e stimolante. “Questo evento in programma nella capitale è anche un’ottima opportunità per tornare finalmente a promuovere le nostre etichette in presenza”, ha commentato Busi, “e rappresenta una reazione importante allo stallo imposto dal Covid, nonché l’occasione di riscoprire il mercato del Regno Unito all’indomani della pandemia”.