Siracusa, pizzeria danneggiata da una bomba carta: per la Polizia si tratta di intimidazione

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

L’esplosione secca di un ordigno rudimentale ha squarciato la notte di Siracusa: piazzata da alcuni malintenzionati con la chiara intenzione di danneggiare il più possibile una pizzeria, la bomba carta è saltata in aria mandando in frantumi la vetrata principale del locale in questione. Secondo quanto è stato possibile constatare dai rapporti redatti dalle forze dell’ordine fortunatamente non ci sono state vittime né tantomeno feriti, anzi: a onore del vero la natura stessa dell’attentato, come come appena accennato ha semplicemente provocato danni (seppur considerevolmente gravi) all’attività commerciale colpita, fa pensare che si tratti di un tentativo di intimidazione da parte di un gruppo criminale del posto.

Nel corso delle ultime ore i militari del corpo di Polizia incaricati di investigare l’accaduto hanno recuperato e poi visionato le immagini registrate da alcune delle telecamere di videosorveglianza installate nei paraggi della pizzeria e nelle zone immediatamente limitrofe: la speranza, naturalmente, è che la qualità dei video sia tale da permettere un eventuale riconoscimento dei malfattori, magari attraverso la lettura del numero di targa del veicolo poi utilizzato per scappare. In ogni caso, gli ispettori non hanno esitato: secondo quanto intuito sulla base delle prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe di fatto essere legato al racket delle estorsioni.