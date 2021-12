Slow Wine Fair, appuntamento a Bologna dal 26 febbraio all’1 marzo

di Luca Venturino 13 Dicembre 2021

12 Paesi rappresentati complessivamente, declinati in oltre 600 produttori per una quattro giorni dedicata al vino “buono, pulito e giusto” e ricca di dibattiti, riflessioni, masterclass e incontri con professionisti del settore: questi i numeri di Sana Slow Wine Fair, in programma a Bologna dal 26 febbraio all’1 marzo 2022.

Come accennato, a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni (e in un momento che, di fatto, ancora è fitto di incertezze) sono oltre 600 le aziende vitivinicole che presenteranno le proprie idee e la propria storia, di cui circa 480 appartenenti al territorio italiano. Si tratta per l’appunto di un segnale forte per un settore che esprime la propria volontà di riprendersi dall’imperversare della pandemia, con Slow Wine Fair che ricopre un ruolo importante e strategico per i produttori che si riconoscono in un percorso sostenibile.

Il 26 e il 27 febbraio il Centro Congressi di BolognaFiere ospiterà il meeting della Slow Wine Coalition dove si discuterà dei temi centrali del futuro del vino, dalle buone pratiche agricole realmente sostenibili alle responsabilità individuali di ogni azienda del settore. Il 27 febbraio, inoltre, sarà dedicato a consumatori e appassionati, che potranno degustare le migliaia di etichette in esposizione interfacciandosi direttamente con i produttori, e ampliare le proprie conoscenze partecipando alle apposite masterclass. I professionisti, invece, troveranno spazio tra il 27 febbraio e l’1 marzo: ristoratori, enotecari, importatori, distributori, cuochi e sommelier potranno incontrarsi con i rappresentanti delle migliori cantine internazionali per stringere affari e confrontare le proprie filosofie produttive.