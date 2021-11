Snapchat lancia Food Scan, la funzione che riconosce il cibo

Snapchat lancia una funzione che riconosce il cibo, ma con Food Scan non è certo la prima volta che compare la "Shazam del cibo".

di Dissapore 30 Novembre 2021

Si chiama Food Scan, ed è una funzione di Snapchat che promette di riconoscere il cibo inquadrandolo, e di tirare fuori una serie di ricette in tema e altre informazioni o suggerimenti. Se state pensando “ma è la Shazam del cibo!”, beh sì, è proprio quello che aspira ad essere: insieme a decine di altre app e funzioni simili, fa notare il sito di food tech The Spoon.

Gli utenti dell’app di messaggistica possono scansionare il cibo aprendo la barra AR all’interno di Snapchat dall’opzione del menu principale della fotocamera. Da lì, scelgono di scansionare e fare clic su un’immagine dell’alimento. L’intelligenza artificiale di Snapchat elaborerà l’immagine e suggerirà una ricetta dal partner Allrecipes, oltre a fornire altre informazioni, come una pagina di Wikipedia, sull’elemento. Secondo Snapchat, la funzione ha accesso a oltre 4mila ricette e può elaborare fino a 1500 ingredienti.

Il motivo per cui molte aziende hanno dedicato risorse alla creazione di realtà aumentata e prodotti di intelligenza artificiale per il riconoscimento del cibo è, semplicemente, perché il cibo è una delle categorie di prodotti più facili da riconoscere e inserire in database . Ma è anche perché il riconoscimento del cibo sblocca numerosi scenari di commercio, monitoraggio della salute e della nutrizione e gestione della cucina, se fatto bene. Ma è un grosso se.