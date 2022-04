Snickers senza striature perché ricordano il pene: una fake news, ma i media americani abboccano

di Marco Locatelli 27 Aprile 2022

Un nuovo tweet ironico di Juniper (account americano che fa spesso post di questo tipo, chiamati “shitpost”) viene ripreso da diversi media americani, che lo interpretano come una notizia vera. Ma l’abbaglio è decisamente macroscopico: Juniper ha infatti pubblicato il 16 aprile scorso un tweet in cui asserisce che Mars avrebbe eliminato le striature dal suo popolare snack Snickers perché ricordano le vene del pene. Difficile prendere per vera una tale notizia, senza prima averne almeno verificato la veridicità e le fonti. E invece ecco che nasce la fake news.

society is quickly losing so much culture to cancel culture with how it is — transgender marx (@JUNlPER) April 16, 2022

Il tweet di Juniper – accompagnato dalla foto di uno Snickers liscio (presa da Reddit, come dichiarato dalla stessa Juniper) – è diventato ben presto virale e in molti, nonostante l’assurdità del contenuto, hanno creduto che la notizia fosse vera. Tra i molti a cascarci appunto anche diversi giornalisti americani. Una fake news che ha dovuto smascherare nientepopodimeno che la stessa Mars, facendo sapere sui social che la barretta Snickers rimarrà così come è.

Juniper ha deciso di creare il post sullo Snickers liscio in seguito alla polemica (generata soprattutto da parte dei media di destra) creatisi attorno al rebranding delle mascotte di M&M’s: a quella verde, ad esempio, sono stati tolti gli iconici stivali. Ecco allora l’idea di cavalcare l’onda della sempreverde polemica, riproponendo il vecchio meme delle “dick veins” degli Snickers. Non c’è che dire: bersaglio centrato.