Social network, i post a tema food sempre più popolari

di Marco Locatelli 22 Ottobre 2021

Vanno sempre più forte i post a tema food sui social network. Nell’ultimo anno, secondo una ricerca condotta da Buzzoole, si è registrata una crescita del 57,4% con un totale di 1,59 milioni di contenuti.

Va bene anche il settore del bevarage, dove si è toccato quota 311 mila post negli ultimi 12 mesi, pari ad un incremento del 36% rispetto all’anno precedente. La bevanda più social è vino (56%), cresciuto del 29,10% nell’ultimo anno.

Il campione di riferimento è di oltre 2 milioni di profili social e 250 milioni di contenuti monitorati a livello mondiale. Ad essere messi sotto la lente di ingrandimento per tutto il 2020 sono i cinque social principali: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e TikTok.

Secondo i ricercatori, l’incremento potrebbe essere stato spinto dal lockdown “che ha spinto gli utenti a dedicare più tempo alla cucina con il 54% degli italiani che segue i food influencer perché danno consigli culinari”.

Il social più usato per i contenuti food è Instagram, con il 75,64%, davanti a Facebook e Twitter. Meno influente TikTok, che è comunque in crescita. In Italia, inoltre, gli influencer a tema food sono in maggioranza donne (60,57%).