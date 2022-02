Sonia Peronaci trasforma la sua Factory in una pista di curling

Anche Sonia Peronaci e il suo team si sono fatti prendere la mano dalla curling-mania: la Factory è stata trasformata in una pista per il curling.

di Manuela 9 Febbraio 2022

Che sia curling-mania è un dato di fatto. Dopo la stellare vittoria della squadra italiana alle Olimpiadi di Pechino 2022, ecco che spuntano fuori diversi video a tema. Incluso quello di Sonia Peronaci che, per l’occasione, ha deciso di trasformare la sua Factory in una pista di curling.

Messe da parte per un momento ricette e forchette, ecco che l’ex fondatrice di Giallo Zafferano (sito che ha lasciato ormai da tempo), ha postato un video su Instagram dove mostra orgogliosa come lei e il suo team siano riusciti a organizzare una pista da curling nella Factory.

Complice la presenza di un bel pavimento liscio, ecco il video inizia con Sonia che prende la rincorsa e lancia una pentola a pressione al posto della classica stone (e di sicuro qui le pentole a pressione non mancano).

Dopo averla lanciata, ecco che dai lati compaiono un paio di assistenti del suo team che scopettano alacremente con delle vere e proprie scope per dare la direzione alla pentola, con movimenti che ricordano e omaggiano proprio quelli di questo sport che è così bruscamente diventato popolare.

In realtà se andate su YouTube e TikTok troverete diversi video di piste da curling home made assai amatoriali, quasi come se ci fosse una challenge relativa a chi riesce a creare la pista di curling domestica più originale e divertente.

Per esempio su YouTube c’è il video di un gruppetto di vigili del fuoco cinesi che hanno deciso di dedicarsi al curling in caserma. In questo caso, al posto della stone, usano un bollitore, mentre al posto delle scope hanno dei scopettoni.

Qui su Instagram potete vedere tutto il video.