Sono nati i primi gelati a edizione limitata di Emily in Paris

Emily in Paris continua a spopolare: da una collaborazione con Häagen-Dazs ecco la collezione di gelati in edizione limitata, con tanto di concorso in allegato.

Il claim è più che eloquente: Buy it, pose with it, and eat it, ossia “Compralo, posaci, mangialo”. In altre parole: Be More Emily, “Sii più Emily”. Insomma, se l’obiettivo è di assomigliare di più alla ormai celebre protagonista di Emily in Paris tocca acquistare i nuovi gelati in edizione limitata. Lo dice la pubblicità.

Lanciato in collaborazione con Häagen-Dazs in concomitanza con il lancio della quarta stagione (approdata di fatto nei canali di casa Netflix il 15 agosto), la collezione di gelati ispirati alla serie televisiva è un’edizione limitata parte di una più ampia campagna globale chiamata, per l’appunto, Be More Emily, che comprende anche concorsi, esperienze pop-up e sfide sui social media per l’intero mese di agosto.

I gusti dei gelati e i dettagli del concorso

Fragola e Caramello salato: sono complessivamente due i gusti della nuova collezione, entrambi “vestiti” per l’occasione in un elegante packaging che richiama estetica, font e carattere visivo della serie televisiva. Come accennato in apertura di articolo, l’idea è evidentemente stata quella di presentare i gelati in questione come “talismano magico” che permette di lasciare il nostro mondo, noioso e grigio e terribilmente poco glamour, per approdare almeno per qualche istante in quello di Emily.

La collaborazione tra Häagen-Dazs e EiP non si limita alla collezione di gelati, dicevamo. Sulle confezioni degli stessi, infatti, si trovano dei codici QR che, se scannerizzati, offrono la possibilità di vincere una serie di premi esclusivi, tra cui un viaggio a Parigi che consentirà di “esplorare i luoghi più iconici e affascinanti della città”, così come appaiono nella serie. Immaginiamo che una capatina al ristorante L’Esprit de Gigi sia d’obbligo: solo, non aspettatevi di trovarci chef Gabriel.

I gelati sono già disponibili nei punti vendita e negli Häagen-Dazs Shop di tutto il mondo. Una ultima curiosità: proprio come Emily, anche questo marchio è nato in America ma “lavora” in Francia. La collaborazione ideale, insomma.