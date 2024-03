Sorpresa al Ristorante Nove di Villa della Pergola: il nuovo chef è Antonio Romano

Colpo di cuoco-mercato per Villa della Pergola: il nuovo che è Antonio Romano, stellato allievo di Heinz Beck ed ex Spazio7 a Torino.

Se vi state chiedendo se Linkedin funzioni e se possa aiutarvi con la vostra carriera, chef Antonio Romano non può che darvi un caso di studio positivo. Giusto nel dicembre appena passato comunicava tramite un laconico post la sua ricerca di un posto di lavoro, lasciando intendere la fine della sua collaborazione con Teatro 7 di Torino. Oggi arriva a sorpresa l’annuncio: Romano prenderà le redini del ristorante Nove di Villa della Pergola, Relais e Chateaux in quel di Alassio.

Da Beck ad Alassio

Certo, un curriculum come quello dello chef romano, classe 1993 e diverse esperienze importanti alle spalle, vi aiuterebbe non poco col vostro status di #opentowork. Dalla cucina bistellata di Heston Blumenthal a Londra, torna in Italia a Roma nel ristorante tristellato La Pergola di Heinz Beck, che sarà il suo maestro per sei anni, e ottiene la sua prima stella Michelin a soli 26 in Toscana, al Castello di Fighine, per poi spostarsi a Torino, nello stellato Spazio7 dove trova il suo spazio con una cucina caratterizzata nel gusto e pop nella proposta.

Un salvataggio appassionato

La splendida villa in stile coloniale inglese che accoglie il relais, con i suoi spettacolari giardini e la privilegiata vista sul golfo, sono il frutto di un’appassionata operazione di recupero, che 18 anni fa ha permesso agli edifici storici e al parco, così come tutta la collina di Alassio, di essere salvati da una speculazione edilizia che ne avrebbe compromesso l’esistenza. Dopo la rinascita, l’entrata nell’associazione Relais e Chateaux, nonché nel circuito delle Dimore Storiche Italiane, che vuole tutelare i luoghi custodi di importanti testimonianze artistiche, storiche, di tradizioni, identità e cultura.

La nuova cucina del Nove

“La mia innovazione vuole essere nuova tradizione. Oggi essere chef di un ristorante stellato non significa semplicemente saper cucinare bene ma anche essere bravi a gestire tutto quello che ruota attorno alla cucina a 360°. Sono molto attento alle materie prime regionali, che utilizzo con curiosità, interpretandole. È importantissimo creare connessioni e rapporti umani con fornitori e produttori, da portare avanti con responsabilità. Sono attività quotidiane fondamentali. La parte di ricerca è il lavoro vero, creare è quasi uno svago”. Così commenta chef Romano, che nella sua ricerca di ingredienti locali potrà contare sulla collaborazione con l’azienda agricola L’Orto Rampante, situata proprio nei terreni terrazzati adiacenti alla villa, e sugli agrumi provenienti dai Giardini.

“Sono estremamente felice dell’incontro con Antonio”. Afferma Francesca Ricci, Restaurant Manager di Villa della Pergola. “Quando ci siamo parlati per la prima volta, mi è sembrato di conoscerlo da tempo, c’è stato subito un senso di familiarità dettato da una forte consapevolezza di che cosa entrambi stavamo cercando. Mi ha convinto la sua visione umana e il valore aggiunto che avrebbe portato a Villa della Pergola. Dal Nove con Antonio c’è da aspettarsi un servizio più interattivo per il cliente, più divertente. Il nostro team di sala, orgogliosamente under 25, accompagnerà gli ospiti in un’immersione tra la tradizione e la contemporaneità”.