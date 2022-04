Sostenibilità: il WWF coinvolge una chef stellata per promuovere un’alimentazione più green

Il WWF ha rilanciato la campagna Food4Future per promuovere la sostenibilità alimentare, e inaugurato una collaborazione con Antonia Klugmann.

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Il WWF ha recentemente lanciato la campagna Food4Future, il cui scopo è promuovere un’alimentazione più sostenibile in modo da non “mangiarci” letteralmente il pianeta, e nel farlo ha anche inaugurato la collaborazione con la chef stellata Antonia Klugmann. Quest’ultima, infatti, si occuperà di condividere sui propri canali social consigli e ricette per realizzare un menu più amico dell’ambiente dando priorità a ingredienti del territorio, stagionali e biologici.

La cooperazione con la chef è stata accompagnata anche dalla pubblicazione di un’analisi redatta dal WWF che sottolinea come un’alimentazione più sostenibile sarebbe possibile diminuire fino al 70% le emissioni di gas serra e fino al 50% il consumo d’acqua, contribuendo contemporaneamente a ridurre l’usura dei terreni destinati a uso agricolo. In questo contesto, le ricette proposte da chef Klugmann, che come accennato si concentrano su prodotti locali e di stagione, giocano un ruolo chiave: si stima infatti che, entro il 2050, l’adozione di una dieta di questo tipo possa ridurre le emissioni globali di CO2 fino a 8 miliardi di tonnellate all’anno.

“È fondamentale una drastica riduzione del consumo di carne e un sostanziale incremento nei consumi di alimenti vegetali come frutta, verdura, cereali e legumi” ha sottolineato la responsabile sostenibilità del Wwf Italia, Eva Alessi. “I comportamenti personali degli individui hanno un enorme potere di mitigare i danni ambientali e promuovere processi più sostenibili che proteggano ambiente e salute”.