Sotomayor apre il ristorante 2.45 ispirato al suo record mondiale

Javier Sotomayor si lancia in una nuova avventura imprenditoriale con l'apertura di un ristorante ispirato al suo storico primato.

di Luca Venturino 2 Novembre 2021

Campione olimpico, primatista mondiale nella disciplina del salto in alto e ora anche imprenditore: Javier Sotomayor è pronto ad aprire il ristorante 2.45, intitolato secondo la misura del suo leggendario record.

Il locale si trova nel quartiere Miramar de L’Avana, a Cuba, e poggia su di un progetto socio-culturale che si propone a sostenere le piccole imprese private nel paese: si tratta, più precisamente, dell’iniziativa numero 227 germogliata nell’isola dell’America Centrale. Ma la scintilla dell’idea, in realtà, risale a ben 8 anni fa, quanto ancora era in compagnia della sua prima moglie, l’ex saltatrice Maria del Carmen Garcia. E così, all’età di 54 anni, Sotomayor è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura imprenditoriale, forte del suo iconico primato che risulta tutt’oggi imbattuto.

Non si tratta, a rigor del vero, del primo esperimento di natura imprenditoriale intrapreso dal campione olimpico: in passato, infatti, era stato l’artefice di un gruppo di musica salsa e di un centro sportivo.