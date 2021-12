Soverato: chef Nicola Stratoti ha realizzato un Presepe di pane

A Soverato lo chef Nicola Stratoti è riuscito a realizzare un Presepe tutto di pane. Ispirato a un borgo romano, per lo chef è tutta questione di tecnica.

Se vi trovate in Calabria, passate un attimo da Soverato: qui troverete chef Nicola Stratoti e il suo Presepe di pane. Anzi: il suo Presepe di pasta di pane e cioccolato.

Nicola Stratoti, formatore della Federazione Italiana Cuochi, è uno chef ed esperto in sculture di pane artistico. Per realizzare questo Presepe, ha deciso di ispirarsi a un borgo romano. Tutta la natività è stata creata usando cioccolato plastico con cioccolato bianco e glucosio, il tutto lavorato a mano.

Tutto il resto che vedete, è pane: l’arco, la colonna, la fontanella e le piastrelle sono tutti realizzati con pasta di pane. Questo pane viene realizzato con i classici ingredienti: farina, zucchero, lievito e sale.

Per riuscire a renderlo monocromatico, senza utilizzare nessun tipo di colorante, è necessario stare molto attenti alla temperatura del forno. Perché come dice lo stesso chef, è tutta “una questione di tecnica”.

Lo chef non è certo nuovo a imprese del genere: oltre a realizzare grandi opere in Italia e a partecipare a tantissimi corsi, si è anche recato a Dubai, Bratislava, Copenaghene e Londra per mostrare il suo talento.

La passione per il pane artistico è nata nello chef nel 1998 dopo una visita al Papa. Qui realizzò insieme all’aico Fabio Albanese la sua prima palma di pane. Per lo chef questo è un modo originale e diverso dal solito per lanciare un messaggio di pace e speranza: l’augurio di quest’anno è che si possa uscire presto dalla pandemia.

Se siete alla ricerca di altri Presepi insoliti, l’anno scorso a Napoli ne era stato realizzato uno a base di pizza.

