Space 220, il ristorante di Disney World che simula una cena nello spazio

di Marco Locatelli 3 Novembre 2021

Space 220 è il nuovo ristorante di Disney World che simula una cena nello spazio. 220 sta infatti per 220 miglia (354 chilometri) sopra la superficie terrestre.

Il nuovo locale si trova all’interno di Epcot, in Orlando (Florida), il parco dedicato alla tecnologia, ed ha accolto i suoi primi commensali alla fine di settembre, aprendo giusto in tempo per la celebrazione del 50esimo anniversario di Walt Disney World.

Una volta dentro al ristorante – come raccontano i ragazzi di Travel and Leisure – si sale a bordo di un ascensore spaziale per poi salire a 220 miglia sopra la Terra, osservando Disney World e la Florida da una posizione decisamente “dominante”.

A questo punto i commensali sono chiamati ad attraversare la Stazione Spaziale Internazionale, oltrepassare una Grow Zone dall’aspetto futuristico e infine raggiungere la sala da pranzo principale. Da lì è possibile ammirare la vista della Terra e delle stelle e tenere d’occhio gli astronauti che fluttuano nell’aria.

“Questo è solo un altro meraviglioso pezzo dell’esperienza Epcot, radicato nella scienza, che ti offre una visione ottimistica ed eccitante del futuro e ti consente di entrare e sperimentarlo”, ha affermato il dirigente Tom Fitzgerald.

Per rendere l’esperienza il più credibile possibile, Space 220 riflette tutto ciò che sta accadendo in tempo reale, che sia giorno o notte, che piova o che sia soleggiato. Per quanto riguarda la cucina, Space 220 è un’esperienza culinaria di alto livello con menu a prezzo fisso per pranzo (due portate) e cena (tre portate), al prezzo rispettivamente di $ 55 e $ 79.