Spagna: a Ibi battaglia a suon di farina e uova per il Festival dell’Els Enfarinats

In Spagna a Ibi, come da tradizione, si è tenuto il Festival dell'Els Enfarinats, una battaglia a suon di farina, uova e fumogeni colorati.

di Manuela 31 Dicembre 2021

Andiamo in Spagna perché qui, in barba all’ondata di variante Omicron che sta attraversando tutta l’Europa, il 28 dicembre si è tenuto, come da tradizione il Festival dell’Els Enfarinats nella città di Ibi, provincia di Alicante. Il tutto con lancio di uova, farina e fumogeni colorati

Da più di due secoli gli abitanti di Ibi organizzano una vera e propria battaglia a suon di lanci di farina, uova e fumogeni. Insomma: tipo il Carnevale di Ivrea, ma con il lancio di uova e farina al posto del lancio delle arance. E senza carri, tutto a piedi.

Il Festival viene organizzato tutti gli anni nel Giorno dell’Innocenza: l’ispirazione è quella dell’episodio della Bibbia del massacro dei neonati da parte di re Erode.

Gli abitanti si suddividono in due schiere. Da una parte abbiamo gli Els Enfaintas, cioè uomini che conquistano il villaggio e cominciano ad emanare delle leggi ridicole. Dall’altra parte, poi, abbiamo La Oposicio, cioè uomini che vogliono ristabilire l’ordine.

Viene spontaneo chiedersi in questo periodo di Covid-19 come sia stato possibile mantenere il distanziamento sociale visto che, dal video, non si vedono neanche molte mascherine in circolazione. O forse la barriera volante di farina e uova ha impedito la trasmissione del virus?

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]