Spagna: aggredisce uno chef, arrestato Patriota di The Boys

L'attore Antony Starr si trova in Spagna per le riprese di un film. Ha passato due notti in prigione e ha poi ammesso l'aggressione in stato di ebbrezza tramite un processo veloce.

di Marco Locatelli 7 Marzo 2022

Antony Starr, conosciuto ai più per essere l’attore che interpreta Patriota nella serie tv The Boys di Amazon Prime è stato arrestato per aver aggredito uno chef in Spagna, precisamente Alicante, dove si trovava per le riprese di un film (The Interpreter, regia di Guy Ritchie con Jack Gyllenhaal).

L’uomo è stato arrestato la mattina di mercoledì 2 marzo per aver aggredito lo chef 21enne Bathuel Araujo fuori da un pub sulla Costa Blanca.

Secondo quanto dichiarato dallo chef, Antony Starr era ubriaco e avrebbe dato due pugni e poi rotto un bicchiere in faccia al giovane cuoco. Il ragazzo è stato portato in ospedale, dove ha subito quattro punti di sutura.

Secondo quanto scrive Variety, Starr ha passato due notti in prigione e ha poi ammesso l’aggressione in stato di ebbrezza tramite un processo veloce. L’uomo è stato condannato a 12 mesi di reclusione ma con sospensione della pena, visto che, per la legge spagnola, le sentenze sotto i 2 anni vengono automaticamente sospese per chi ha la fedina penale pulita. L’attore ora dovrà però risarcire il cuoco per una cifra di circa 5 mila dollari entro 72 ore.