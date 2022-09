Spagna, Glovo multata per 79 milioni di euro per non aver assunto i rider come dipendenti

Glovo è stata multata dal ministero del lavoro della Spagna per aver violato una legge che obbliga ad assumere come dipendenti i rider.

di Luca Venturino 21 Settembre 2022

Nel 2021 la Spagna ha adottato un disegno di legge che obbligava le società di food delivery ad assumere come dipendenti tradizionali i propri rider tramite contratti di lavoro formali. Fino ad allora, infatti, buona parte delle piattaforme del settore “abusava” una sorta di punto cieco impiegando i rider – che a tutti gli effetti potrebbero essere considerati come impiegati – come semplici collaboratori freelance, risparmiando un buon gruzzoletto su quello che potremmo definire “costo della manodopera”. Tra queste società c’è – ma forse, dopo gli ultimi avvenimenti, dovremmo dire “c’era” – anche Delivery Hero Glovo, che di fatto è stata di recente pizzicato dal ministero del lavoro locale per aver violato la legge in questione. Il risultato? Una salatissima multa da 79 milioni di euro.

Per amore della verità occorre sottolineare che, nonostante la sanzione sia effettivamente stata elevata – Glovo aveva a tutti gli effetti violato la legge di cui sopra, e l’intera vicenda è stata confermata dalle autorità governative locali ai ministri di Reuters -, il valore di quest’ultima è stato solamente riportato da una stazione radio locale, che a sua volta ha citato fonti non identificate. In altre parole, l’importo potrebbe variare leggermente, ma come accennato la violazione della legge è a tutti gli effetti stata punita: i colleghi di Nasdaq.com hanno tentato di raggiungere un portavoce della società multata, senza tuttavia avere successo.