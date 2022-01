Spagna: in Catalogna niente più Green Pass per andare al ristorante

di Valentina Dirindin 29 Gennaio 2022

A partire da oggi la Spagna ritira l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere al ristorante, o almeno, per ora lo fa la Catalogna. Il governo ha annunciato la decisione questo mercoledì attraverso un comunicato stampa, emesso dopo aver valutato la relazione che la commissione di esperti sul Covid ha consegnato al Dipartimento della Salute.

Fino a oggi, il passaporto Covid era obbligatorio per entrare nei bar, ristoranti, palestre e residence. Adesso, in Catalogna, non sarà più necessario: il motivo è la valutazione dell’impatto delle restrizioni sulla variante Omicron. L’elevata trasmissibilità di questa variante, che infetta quasi allo stesso modo pazienti immunizzati e non, ha portato infatti il Governo a ritenere che le misure di prevenzione non abbiano lo stesso effetto “rispetto alla variante Delta”. Gli esperti ritengono che una parte significativa della popolazione sia ancora una volta “suscettibile di contrarre l’infezione, “indipendentemente dallo stato di vaccinazione”. Pertanto, a parere del Governo, l’efficacia del certificato verde con Omicron diminuisce e gli inconvenienti della sua applicazione superano i suoi benefici.

La caratteristica principale di Omicron, oltre alla sua elevata trasmissibilità, che ha portato la Catalogna a registrare 250.000 positivi a settimana, è la sua minore gravità. Il tasso di positivi che finiscono in terapia intensiva ospedaliera è inferiore rispetto alle varianti precedenti, il che incoraggia il Governo a ridurre le restrizioni. Il ministro della Salute della Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha già assicurato la scorsa settimana che “se avessi saputo che ómicron era quello che era, ovviamente, non avresti accettato queste restrizioni”.